Dumfries favorito a destra. Nessun dubbio in attacco – Sky

Manca poco più di 24 ore al derby tra Inter e Milan. I nerazzurri alleneranno tra poco ad Appiano Gentile e arrivano le prime notizie sulla formazione da Andrea Paventi, inviato di Sky Sport 24. Ecco le ultime sui campioni d’Italia.

IDEA – L’Inter ha le idee chiare: vincere con il Milan e provare a scappare. Ecco le ultime da Appiano Gentile da Andrea Paventi. «L’Inter affronta molti scontri diretti in poche settimane. E’ una squadra forte, Lautaro Martinez tirerà il rigore. Massimo rispetto per il lavoro di Pioli ma per Inzaghi, se anche il Milan dovesse perdere, non sarebbe da escludere dalla corsa scudetto. Formazione? Non ci sono molti dubbi. Giocherà l’Inter migliore, la più forte, quella che Inzaghi ha in testa. Dumfries dovrebbe vincere il ballottaggio con Darmian vista la crescita avuta. Davanti Dzeko e Lautaro Martinez visto che Sanchez si allenerà solo oggi con la squadra dopo la nazionale».