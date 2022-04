Dumfries-Darmian in continuo ballottaggio, ma non solo! Gli esterni la chiave – CdS

Darmian e Dumfries in continuo ballottaggio, un giorno il favorito è l’italiano, l’altro giorno invece è l’ex PSV. La verità è che Simone Inzaghi si porterà avanti questo dubbio probabilmente fino a qualche ora prima di Juventus-Inter, proprio perché se che gli esterni questa sera svolgeranno un ruolo fondamentale, anche sulla fascia sinistra.

GLI ESTERNI – Darmian o Dumfries? Ma non solo: Robin Gosens avrà una chance dal 1′? Se il resto della formazione è praticamente fatta, soprattutto dopo il recupero di Marcelo Brozovic, qualche dubbio resta ancora sulle fasce. Per quanto riguarda la corsia di destra, venerdì Inzaghi ha provato a destra Darmian, ma ieri, pur di poco, è tornato a essere favorito Dumfries. A sinistra invece maggiore è il margine che Perisic ha su Gosens. Il tedesco nelle ultime due settimane ha lavorato ad Appiano Gentile e non è andato in nazionale: va considerato pronto per la prima da titolare che però probabilmente arriverà solo contro il Verona o a La Spezia. In questo caso allo Stadium sarebbe un’arma da giocare in corsa.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

