Dumfries-Darmian, chi contro l’Udinese? Inzaghi valuta un aspetto – CdS

L’Inter oggi pomeriggio è di scena a Udine contro l’Udinese di Cioffi con la squadra di Inzaghi che ieri ha lascito Milano. Non tutte le scelte di formazione però sono state prese: il tecnico ha da sciogliere gli ultimi dubbi con il ballottaggio Dumfries-Darmian apertissimo.

DUBBIO – Con chi scenderà in campo l’Inter oggi pomeriggio alle 18? La Dacia Arena deve diventare uno stadio da espugnare in tutti i modi e Simone Inzaghi, per farlo, punterà sugli uomini migliori. Uno dei ballottaggi è quello che riguarda la corsia destra. Matteo Darmian infatti insidia Denzel Dumfries con l’olandese che sembra essere, secondo il Corriere dello Sport, leggermente avanti rispetto al numero 36 nerazzurro. Su cosa si baserà la scelta di Inzaghi? Semplicemente Dumfries è uno più offensivo mentre Darmian una carta più prudente e che dà più garanzie in fase di copertura. Rinunciare alle sgroppate di Dumfries è davvero difficile.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti