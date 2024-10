Dumfries e Darmian, ballottaggio per Inter-Juventus. Non l’unico – TS

Nelle scelte di formazione di Simone Inzaghi per Inter-Juventus resta forte il ballottaggio sulla fascia destra fra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Ma, secondo Tuttosport, non è l’unico.

CORSA A DUE SULLA DESTRA – Denzel Dumfries o Matteo Darmian? La fascia destra nerazzurra, in questa stagione, non ha ancora visto un vero e proprio titolare. Per Inter-Juventus sarà lo stesso, considerando il ballottaggio fra i due giocatori. Da una parte, l’olandese ha mostrato un ottimo stato di forma sia nello spezzone giocato contro la Roma, sia in UEFA Champions League contro gli Young Boys. Due partite, peraltro, vinte. Dall’altra parte, invece, il nazionale italiano ha avuto modo di riposare proprio nell’impegno infrasettimanale. E questo sembra spostare l’ago della bilancia di Simone Inzaghi, che propende per metterlo in campo come titolare. Anche se non va sottovalutata la questione di potersi giocare lo stesso Darmian a gara in corso anche come alternativa a sinistra, nel caso Federico Dimarco necessitasse del cambio.

Dumfries o Darmian? Per Inter-Juventus non si tratta dell’unico ballottaggio sulla destra

ALTRO BALLOTTAGGIO – Non si tratta, però, dell’unico ballottaggio di formazione per Inter-Juventus. Oltre alla questione fra Denzel Dumfries e Matteo Darmian – e senza contare i dubbi relativi al centrocampo dovuti alla presenza o meno di Kristjan Asllani dal primo minuto – anche sul lato destro del terzetto difensivo c’è una corsa a due ancora viva. Ovvero quella fra Benjamin Pavard e Yann Bisseck. Nonostante tutto, il difensore francese è in netto vantaggio sul collega tedesco per completare lo schieramento davanti a Yann Sommer che vedrà anche la presenza di Stefan de Vrij al centro (al posto dell’infortunato Francesco Acerbi) e di Alessandro Bastoni a sinistra. Anche per un motivo – come scrive Tuttosport – “scaramantico”. Proprio il francese, infatti, portò all’autogol di Federico Gatti che decise lo scontro diretto dello scorso anno a San Siro. E che diede di fatto il via definitivo alla cavalcata per la seconda stella.

Fonte: Alessia Scurati, Tuttosport