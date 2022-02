Dumfries, dalla pasta col pollo…al Liverpool. La sfida della consacrazione?

L’Inter domani affronta il Liverpool alle 21 a San Siro. Una sfida già decisiva per non rendere il ritorno di Anfield un’amichevole. I nerazzurri si affideranno al gran momento di Denzel Dumfries. Quella ai Reds sarà la sfida della consacrazione?

STEP – L’Inter alle 21 domani riceve il Liverpool a San Siro. I nerazzurri saranno chiamati a una grande sfida per battere gli ex campioni d’Europa e gli attuali campioni d’Inghilterra. Klopp e i suoi sono una macchina quasi perfetta e una delle formazioni più forti d’Europa. I Reds, dal punto di vista offensivo, fanno paura. E qui si dovrà vedere lo step decisivo di Denzel Dumfries. L’olandese sarà titolare domani con i nerazzurri che punteranno sulle sue corse e sul suo agonismo per scardinare la difesa di Klopp. Dal punto di vista difensivo però, Dumfries dovrà far vedere tutta la sua crescita. Sarà un banco di prova importante per consacrarsi definitivamente all’Inter. Anche perché, dal punto di vista culinario…(vedi articolo).