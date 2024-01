Dumfries assente alla ripresa degli allenamenti prima di Fiorentina-Inter – Sky

Dumfries questa mattina alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile non si è allenato con il resto del gruppo così come riportato in questi minuti dai Sky Sport. Squadra a lavoro in vista di Fiorentina-Inter, gara valida in programma domenica 28 gennaio.

NIENTE ALLENAMENTO – Dopo la straordinaria conquista della Supercoppa Italiana, l’Inter ha ripreso questa mattina con gli allenamenti ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi. Chi non si è allenato è Denzel Dumfries, assente per motivi familiari e in comune accordo con il club. Non si conosce ancora nello specifico il motivo del permesso, ma il calciatore tornerà domani ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra così come riportato dall’emittente televisivo.