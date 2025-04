Dumfries l’arma in più dell’Inter: a Barcellona sarà determinante – TS

L’Inter ritrova la sua freccia a destra, Denzel Dumfries. L’olandese, con la sua velocità e la sua forza fisica, potrà diventare pericolosissimo stasera a Barcellona.

DIFFERENZA – Dopo lo spezzone positivo con la Roma, stasera Dumfries ritroverà anche la maglia da titolare. Cosa che non accade dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta dello scorso 16 marzo. L’Inter ha bisogno della sua velocità, della sua forza fisica nel gioco aereo e delle sue progressioni palla al piede, capaci di tagliare come burro le difese avversarie. Dumfries si troverà da quel lato il giovane Gerard Martin. Ed è proprio l’Inter dovrà fare la sua partita. L’olandese può e deve vincere il duello contro il catalano del 2002. L’ex giocatore del PSV è fondamentale per questa squadra e lo confermano chiaramente anche i numeri.

L’Inter punta su Dumfries a Barcellona: imprescindibile

RECUPERATO – Se, infatti, la media punti con Dumfries in campo è di 2.12, si scende di quasi un punto percentuale, arrivando a 1.33, nelle gare saltate dall’ex PSV. Ergo, con lui in campo l’Inter è – per usare un termine caro a Mkhitaryan – quasi ingiocabile, senza diventa una squadra normale. Insomma, il suo recupero, insieme a quello di Marcus Thuram, sono di importanza capitale.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna