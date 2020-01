Dragowski: “Genoa archiviato. Siamo già pronti per l’Inter”

L’estremo difensore della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”, nel post partita di Fiorentina-Genoa (clicca QUI per sapere com’è andato il match dell’Artemio Franchi). La sua carica per il match di Coppa Italia contro l’Inter, in programma mercoledì sera a San Siro.

FOCUS ON – Fiorentina-Genoa è già in archivia per Bartlomiej Dragowski. Le parole dell’estremo difensore viola, infatti, lasciano trasparire proprio questo messaggio: «Siamo già pronti per l’Inter – ha dichiarato il polacco a “Sky Sport” – e già questa partita è passata, scendiamo negli spogliatoi e pensiamo all’Inter». L’ex Empoli, tra l’altro protagonista del match del Franchi con un rigore parato a Domenico Criscito, appare già dello spirito giusto per la sfida di Coppa Italia ai nerazzurri.