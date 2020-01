Doveri sbaglia solo qualche dettaglio, autorevole in Napoli-Inter – CdS

Il “Corriere dello Sport” non segnala alcun errore di Doveri in Napoli-Inter. L’arbitro sbaglia solo dettagli ed è sempre presente.

SFUMATURE – Il voto di Doveri è 6,5. Dirige una partita tosta come Napoli-Inter sbagliando solo qualche dettaglio (mancano due ammonizioni, per Gagliardini e Fabian Ruiz). Non si fa mai intimorire ed è sempre presente nei momenti più caldi, con interventi autorevoli. Sul quotidiano non c’è nemmeno una moviola dei possibili rigori.