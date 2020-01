Doveri gestisce bene Napoli-Inter, ma manca un rigore per i nerazzurri – GdS

La “Gazzetta dello Sport” nella sua moviola di Napoli-Inter promuove Doveri. L’arbitro commette solo un errore, il rigore finale su Lautaro Martinez.

UN ERRORE – Il voto di Doveri è 6. Piace per la gestione, ma il rigore non fischiato a Lautaro nel finale gli costa mezzo punto. Corretti i gialli, giusto non estrarre il secondo a Barella. È fuori area e lieve il contatto Di Lorenzo-Lukaku nel primo tempo: ci sta lasciar correre. Bravo Del Giovane a non alzare la bandierina sul gol di Milik e sul 3-1 di Lautaro, senza bisogno del Var.

MANCA UN RIGORE – Piccola sbavatura proprio nel finale per Doveri, che aveva diretto con piglio per 90’ una partita combattuta. L’errore avviene nel recupero sul contropiede di Lautaro, che salta Meret e poi va a contatto con Di Lorenzo. Il difensore del Napoli tocca prima la gamba dell’argentino e solo poi il pallone. Ci stava il calcio di rigore. Poco da eccepire invece sui cinque cartellini gialli comminati ai giocatori dell’Inter: pesanti quelli a Barella (entrataccia rude su Allan a metà campo) e Skriniar (sbracciata lontano dalla palla per impedire a Mario Rui di seguire il contropiede dei compagni), diffidati, che salteranno la prossima gara con l’Atalanta. Piccola protesta del Napoli al 24 s.t.: Barella già ammonito trattiene Callejon, ma non ci sono i presupposti per il secondo giallo. Ammoniti anche Conte ed Esposito dalla panchina, dopo un parapiglia con Allan.