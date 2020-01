Doveri bocciato, manca un giallo a Fabian e sorvola su un rigore per l’Inter – TS

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Napoli-Inter boccia l’arbitro della serata. Doveri commette degli errori e manca un rigore su Lautaro Martinez.

ERRORI CHIARI – Il voto di Doveri è 5,5. L’arbitro di Napoli-Inter viene bocciato per via di alcune mancanze evidenti. Giusto annullare il gol a Milik (fallo di Callejon su Biraghi). Manca un giallo a Fabian Ruiz per il pallone calciato verso la panchina dell’Inter. Nel finale sorvola su un possibile rigore per i nerazzurri (Di Lorenzo su Martinez).