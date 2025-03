Doveri arbitro di Napoli-Inter: due precedenti in stagione (di cui uno da cancellare)

TERZA VOLTA – Sarà Daniele Doveri di Roma a dirigere il match tra Napoli e Inter, previsto per le ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Per il fischietto classe 1977 si tratta del terzo arbitraggio stagionale di una sfida dell’Inter. Il bilancio è in chiaroscuro per i nerazzurri, con una netta vittoria e una pesante sconfitta. La prima è arrivata in casa del Cagliari, con il 3-0 finale dei meneghini che non ha lasciato spazio ad appelli. La seconda, invece, si è consumata al Franchi contro la Fiorentina, con lo 0-3 per i viola che ha certificato la peggior prestazione dell’Inter di Simone Inzaghi negli ultimi due anni. Finora, l’arbitro italiano ha diretto in totale 33 incontri disputati dai nerazzurri. Il bilancio è di 14 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, con 49 gol fatti e 36 subìti. Doveri ha già arbitrato quattro match tra Napoli e Inter, con un bilancio di 1 vittoria a testa e 2 pareggi. Il successo degli azzurri è arrivato in maniera molto netta, nella stagione 2018-2019, con il risultato finale di 4-1. Quello dei nerazzurri, invece, si è verificato nell’annata successiva con un 3-1 esterno.

Doveri arbitro di Napoli-Inter, il rendimento attuale

BILANCIO – Doveri, prima di andare a dirigere Napoli-Inter, ha già arbitrato undici partite di Serie A in questa stagione: Udinese-Lazio, Juventus-Napoli, Genoa-Bologna, Napoli-Atalanta, Venezia-Como, Udinese-Napoli, Cagliari-Inter, Atalanta-Juventus, Genoa-Monza, Fiorentina-Inter e Udinese-Empoli. Nelle 23 partite stagionali finora dirette nel complesso, Doveri ha estratto 29 cartellini gialli e 2 rossi.