Doveri arbitro di Inter-Milan: 4° derby in carriera (ma con inedito)

Doveri arbitro di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il fischietto di Roma è stato scelto dall’AIA per dirigere il quinto e ultimo derby stagionale. Di seguito, la scheda dell’arbitro.

QUARTO DERBY – Daniele Doveri arbitro di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il fischietto della sezione di Roma 1 dirigerà per la quinta volta in stagione la squadra di Simone Inzaghi. E per la prima volta lo farà in casa quest’anno. Nelle quattro precedenti occasioni grande equilibrio: una vittoria a Cagliari per 3-0 dopo Natale, una sconfitta sonora a Firenze nel recupero della quattordicesima giornata, il pareggio nello scontro diretto con il Napoli lo scorso 1° marzo al Diego Armando Maradona e l’altro pari beffardo a Parma da 0-2 a 2-2. Nel complesso, Doveri arbitrerà l’Inter per la 36esima volta in carriera. Dirigerà il derby di Milano per la quarta volta in carriera, la prima volta in Coppa Italia. I tre precedenti in Serie A sono tutti a favore dell’Inter: due vittorie 0-2 (21 settembre 2019) e 0-3 (21 febbraio 2021) e un pareggio per 1-1 (7 novembre 2021).

Doveri arbitro di Inter-Milan di Coppa Italia: il rendimento in stagione

BILANCIO – Doveri, prima di andare a dirigere la partita del Meazza, ha già arbitrato quattordici partite di Serie A in questa stagione: Udinese-Lazio, Juventus-Napoli, Genoa-Bologna, Napoli-Atalanta, Venezia-Como, Udinese-Napoli, Cagliari-Inter, Atalanta-Juventus, Genoa-Monza, Fiorentina-Inter, Udinese-Empoli, Napoli-Inter, Lecce-Milan, Fiorentina-Atalanta e Parma-Inter. Nelle 26 partite stagionali finora dirette nel complesso, Doveri ha estratto 33 cartellini gialli e due rossi.