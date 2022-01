Doveri arbitro di Inter-Juventus: altri due derby d’Italia nei precedenti

Doveri sarà l’arbitro di Inter-Juventus, partita di Supercoppa Italiana in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Juventus sarà la ventiquattresima partita per Daniele Doveri come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è di nove vittorie, otto pareggi e sei sconfitte, l’ultima 1-1 nel derby col Milan dello scorso 7 novembre (con due rigori a favore, che c’erano). L’esordio risale al 31 ottobre 2012, in un mercoledì di Serie A contro la Sampdoria. Vittoria per 3-2 per la squadra di Andrea Stramaccioni, rimontando lo svantaggio iniziale grazie anche a un rigore trasformato da Diego Milito.

DERBY D’ITALIA – Sarà la terza partita fra Inter e Juventus con Doveri arbitro. Il bilancio in questo caso è perfetto: una vittoria a testa, perciò stasera dovrà per forza pendere da una parte. Il successo bianconero è il primo, 16 maggio 2015 1-2 in rimonta con rigore (che c’era) per il momentaneo pareggio ospite. Quello nerazzurro è il più recente e dal valore di gran lunga superiore: 2-0 il 17 gennaio di un anno fa, con i gol di Arturo Vidal (da ex) e Nicolò Barella.