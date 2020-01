Doveri arbitro di Inter-Fiorentina: in questo mese l’ultimo dei precedenti

Condividi questo articolo

Daniele Doveri sarà l’arbitro di Inter-Fiorentina, partita dei quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.

I PRECEDENTI – Inter-Fiorentina sarà la diciottesima partita per Daniele Doveri come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto un altro mercoledì sera al Meazza, il 31 ottobre 2012 in Serie A contro la Sampdoria: 3-2 il risultato, in rimonta e con un rigore a favore trasformato da Diego Milito. La successiva vittoria è poi arrivata soltanto oltre quattro anni dopo, l’8 gennaio 2017 in casa dell’Udinese (1-2), venendo criticato nel corso degli anni in particolare da Roberto Mancini. Il bilancio complessivo è diventato con il 2020 pari: sei vittorie, altrettante sconfitte e cinque pareggi.

ANNO APERTO – Inter-Fiorentina è la terza stagionale per Doveri, dopo il derby col Milan del 21 settembre e un precedente già nel 2020. C’era proprio lui a inaugurare l’anno solare, con la trasferta del San Paolo contro il Napoli che a oggi è l’ultima vittoria nerazzurra in campionato. Non ha influito sul risultato, col successo per 1-3, ma nell’occasione è stato protagonista di un errore grave, ignorando un netto rigore di Giovanni Di Lorenzo su Lautaro Martinez nel recupero. Sarebbe stato anche da espulsione, visto che la porta era vuota.