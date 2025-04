Doveri arbitro di Parma-Inter: 3 precedenti tutti fuori (una vittoria)

Doveri arbitro di Parma-Inter, match della trentunesima giornata di Serie A. Il fischietto di Roma dirigerà la Beneamata per la quarta volta in stagione. E lo farà per la quarta volta in trasferta. La scheda dell’arbitro di Parma-Inter.

TUTTI FUORI CASA – Daniele Doveri arbitro di Parma-Inter, sfida di oggi pomeriggio alle 18 allo stadio Ennio Tardini. Il fischietto della sezione di Roma 1 dirigerà per la quarta volta in stagione la squadra di Simone Inzaghi. E per la quarta volta lo farà appunto in trasferta. Nelle tre precedenti occasioni grande equilibrio: una vittoria a Cagliari per 3-0 dopo Natale, una sconfitta sonora a Firenze nel recupero della quattordicesima giornata e infine il pareggio nello scontro diretto con il Napoli lo scorso 1° marzo al Diego Armando Maradona. Nel complesso, Doveri arbitrerà l’Inter per la 35esima volta in carriera. Ma la sfida tra Parma e Inter sarà per lui una prima volta inedita. Ha invece diretto dodici partite del Parma, l’ultima volta il 19 marzo 2021: Parma-Genoa 1-2.

Doveri arbitro di Parma-Inter: il rendimento in stagione

BILANCIO – Doveri, prima di andare a dirigere la partita del Tardini, ha già arbitrato tredici partite di Serie A in questa stagione: Udinese-Lazio, Juventus-Napoli, Genoa-Bologna, Napoli-Atalanta, Venezia-Como, Udinese-Napoli, Cagliari-Inter, Atalanta-Juventus, Genoa-Monza, Fiorentina-Inter, Udinese-Empoli, Napoli-Inter, Lecce-Milan e Fiorentina-Atalanta. Nelle 25 partite stagionali finora dirette nel complesso, Doveri ha estratto 28 cartellini gialli e due rossi.