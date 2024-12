Doveri arbitro di Cagliari-Inter: tanti precedenti ma prima in stagione!

Daniele Doveri sarà l’arbitro di Cagliari-Inter, partita della diciottesima giornata di Serie A in programma oggi alle 18.00. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match dell’Unipol Domus.

PRIMA VOLTA – Sarà Daniele Doveri a dirigere la partita tra Cagliari e Inter, sfida della diciottesima giornata di campionato che chiuderà il 2024 calcistico. Per il fischietto romano sarà la prima volta che arbitrerà una sfida che vede protagonista l’Inter nel corso dell’attuale stagione. Non ci sono, dunque, precedenti recentissimi, ma ve ne sono tanti altri nel passato del direttore di gara. Doveri ha diretto ben trentuno gare dell’Inter. L’ultima volta risale al 25 febbraio del 2024, quando i nerazzurri vinsero sul campo del Lecce per 4-0. Nella stessa stagione ha arbitrato la squadra di Inzaghi anche nella gara dello scorso 29 dicembre, terminata con un pareggio (1-1) contro il Genoa. Nel 2022-2023 due delicatissime sfide contro la stessa avversaria: la Juventus. La semifinale di ritorno di Coppa Italia, vinta dall’Inter 1-0, e il match di campionato in casa dei bianconeri perso 2-0.

Doveri arbitro di Cagliari-Inter, il rendimento attuale

BILANCIO – Doveri, prima di andare a dirigere Cagliari-Inter, ha arbitrato ben sei partite di Serie A nel corso dell’attuale stagione, di cui tre del Napoli e due dell’Udinese. In queste sfide, in termini di provvedimenti, l’arbitro ha espulso per somma di ammonizioni in due occasioni, ma non ha estratto mai il rosso diretto. Concessi, poi, due rigori. Inoltre, Doveri durante questa stagione ha diretto anche due partite di Serie B. Nel contesto di cadetteria il direttore di gara ha espulso con un cartellino rosso diretto il giocatore del Pisa nella gara contro la Juve Stabia.