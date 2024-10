Dovbyk, novità importante dall’allenamento della Roma a -2 dall’Inter – Sky

Dovbyk, che sembrava ormai fuori dai giochi in vista di Roma-Inter, potrebbe quasi clamorosamente tornare a disposizione per Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Sky Sport in collegamento da Trigoria, c’è una novità importante che riguarda l’attaccante ucraino.

DALL’ALLENAMENTO – Artem Dovbyk ha partecipato regolarmente all’allenamento di questa mattina, svoltosi alle 11, un segnale importante in vista della sfida di domenica contro l’Inter. Il centravanti ucraino, dato fino a ieri in forte dubbio per un infortunio rimediato durante la pausa internazionale, sembra aver recuperato pienamente e potrebbe essere a disposizione di Ivan Juric per il big match dell’Olimpico. Il recupero di Dovbyk potrebbe cambiare notevolmente i piani di Juric, che fino a ieri si preparava ad affrontare l’Inter con una formazione d’emergenza in attacco, complice anche i dubbi legati alla condizione di Paulo Dybala. L’ipotesi di vedere Dovbyk in campo dal primo minuto contro i nerazzurri non è più così remota, anche se resta da capire se l’allenatore vorrà rischiarlo subito o se lo impiegherà a partita in corso.

Roma a caccia di punti cruciali contro l’Inter

BIG MATCH – La sfida contro l’Inter rappresenta un banco di prova importante per la Roma, attualmente lontana dalle posizioni di vertice della classifica. La squadra capitolina ha raccolto risultati altalenanti nelle prime giornate di campionato, e l’eventuale assenza di Dovbyk avrebbe complicato ulteriormente i piani. Con il suo recupero, i giallorossi ritrovano un’arma in più per cercare di sorprendere la formazione di Simone Inzaghi, che a sua volta si presenta all’appuntamento con molte certezze, soprattutto dopo gli impegni in Nazionale. Nonostante le perplessità sul possibile impiego di Dovbyk dal, la sua presenza nella lista dei convocati rappresenta già una vittoria per la Roma, che affronterà l’Inter con maggiore fiducia.