Dovbyk, allarme rientrato: segnale dall’allenamento in vista di Roma-Inter

Allarme rientrato per quanto riguarda le condizioni di Artem Dovbyk in vista di Roma-Inter di domenica. Dopo le notizie di giornata che lo volevano in dubbio, dall’allenamento dei giallorossi arriva un chiarissimo segnale.

ALLARME RIENTRATO – Nessun problema per Artem Dovbyk in vista di Roma-Inter di domenica, gara in programma allo stadio Olimpico. L’attaccante ucraino, secondo le ultime notizie nel corso della giornata, sembrava essere in dubbio dopo il suo rientro dagli impegni con la nazionale a causa di un’infiammazione al ginocchio. Dall’allenamento odierno a Trigoria, però, arriva un chiarissimo segnale sulle sue condizioni. Nella fotogallery pubblicata dal club sul proprio sito web, infatti, si nota come Artem Dovbyk abbia lavorato tranquillamente in gruppo insieme ai compagni in vista della gara di domenica. Mostrando quindi di essere tutt’altro che in dubbio per Roma-Inter. Allarme rientrato, dunque, per Ivan Juric. Sempre che l’allarme sia mai effettivamente esistito.

Artem Dovbyk scalda i motori per Roma-Inter: nessun problema per l’attaccante ucraino

SCELTE DI FORMAZIONE – Artem Dovbyk scalda quindi il piede per Roma-Inter, considerando anche lo stato di forma che ha caratterizzato le sue ultime uscite. Ultima, ma non per importanza, quella con tanto di gol in casa del Monza, nella sfida poi terminata con il punteggio di 1-1 all’U-Power Stadium. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Ivan Juric può gioire relativamente alle condizioni del suo attaccante. L’intenzione del tecnico giallorosso è infatti quella di schierare proprio lui al centro dell’attacco insieme a Paulo Dybala, altro giocatore che ha recuperato da un problema muscolare e che negli scorsi giorni è tornato ad allenarsi insieme ai compagni. Una coppia d’attacco a cui la difesa dell’Inter di Simone Inzaghi dovrà fare molta attenzione. Con la volontà e l’obiettivo di tornare a mantenere la porta inviolata anche in campionato, un traguardo che manca dal perentorio 4-0 rifilato a San Siro contro l’Atalanta.