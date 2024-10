Douglas Luiz, rischia davvero l’Inter? Ansia infortunio per la Juventus!

Non un bel momento per la Juventus che vede Douglas Luiz acciaccato a quattro giorni dalla sfida contro l’Inter. Di seguito il quadro generale del brasiliano e le ultime sulle sue condizioni.

PROBLEMA – I riflettori sono ancora tutti puntati sulla Champions League, dove l’Inter deve ancora disputare la sua terza sfida della stagione contro lo Young Boys. Uno sguardo, però, non può non volgersi verso il prossimo impegno di campionato, soprattutto per il valore sentimentale della partita. Il prossimo avversario per i nerazzurri, infatti, sarà la Juventus, che ha già archiviato – non positivamente – il discorso Europa, uscendo sconfitta per 1-0 contro lo Stoccarda. Ma la sfida di Champions League non è l’unica cosa che Thiago Motta ha perso ieri sera all’Allianz Stadium di Torino.

Douglas Luiz a rischio infortunio, le ultime notizie a -4 da Inter-Juventus

LA SITUAZIONE – Nel riscaldamento prima di Juventus-Stoccarda Douglas Luiz ha gettato nella preoccupazione la panchina bianconera. Thiago Motta e staff si sono subito allarmati per il calciatore brasiliano, che ha avvertito un fastidio muscolare, tanto da evitare di schierarlo nel match di Champions League. Dalle notizie giunte ieri sera, la scelta dell’allenatore bianconero è risultata preventiva, per evitare di peggiorare la condizione fisica anche in vista del match di domenica contro l’Inter.

LE ULTIME – Giungono adesso aggiornamenti sul calciatore che potrebbero indicare una situazione più complessa e più preoccupante per la Juventus. Come mostra Sky Sport, infatti, Douglas Luiz è arrivato questa mattina Al J Medical per sottoporsi a degli esami fisici, che potrebbero scongiurare il problema o dargli un nome specifico. Si attendono gli esiti, con l’Inter ovviamente in guardia e conscia del fatto che Thiago Motta sia già a corto di Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzales.