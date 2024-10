Douglas Luiz, il pugno a Patric e l’ombra della prova TV: Inter-Juventus a rischio?

Douglas Luiz è stato protagonista in negativo di Juventus-Lazio per aver sferrato un pugno a Patric. Un gesto che è sfuggito sia all’arbitro che al VAR, ma che ha scatenato un’ondata di polemiche. Con Inter-Juventus all’orizzonte, si apre la possibilità che la prova TV possa essere utilizzata per sanzionare il centrocampista.

RISCHIO SQUALIFICA – Il pugno sferrato da Douglas Luiz a Patric all’83’ di Juventus-Lazio sta generando forti polemiche e potrebbe avere ripercussioni importanti in vista dell’attesissimo Inter-Juventus. L’episodio, sfuggito sia all’arbitro che al VAR, ha provocato indignazione sui social e nei media, con molti che chiedono un intervento del giudice sportivo tramite la prova TV. La giustizia sportiva potrebbe effettivamente intervenire, dato che il regolamento consente l’utilizzo della prova TV per episodi violenti non rilevati in campo. Il gesto di Luiz potrebbe rientrare in questa casistica, e una sua squalifica potrebbe privare la Juventus del giocatore, in una sfida cruciale come quella contro i nerazzurri.

Caso Douglas Luiz, ma arbitro e VAR dove sono?

EPISODI CONTROVERSI – La direzione di gara di Juan Luca Sacchi durante Juventus-Lazio ha fatto scatenare un vortice di polemiche per due episodi che coinvolgono il centrocampista bianconero Douglas Luiz, entrambi avvenuti nei minuti finali della partita. Al minuto 83, Luiz è stato accusato di condotta violenta per un presunto pugno ai danni di Patric. L’arbitro Sacchi non ha fischiato fallo e, di conseguenza, non ha estratto alcun cartellino rosso. Il VAR, incaricato di rivedere tali episodi, non è intervenuto, confermando la decisione presa in campo. Non è finita qui: al 90’, Douglas Luiz è stato nuovamente protagonista, stavolta per un intervento duro su Nicolò Rovella. In questo caso, Sacchi ha deciso di ammonire il brasiliano, ma anche in questa circostanza non c’è stato alcun intervento del VAR per una possibile revisione del fallo, che avrebbe potuto portare a un secondo giallo o addirittura a un rosso diretto.