Douglas Luiz incredibile: KO nel riscaldamento! Inter a rischio?

In vista di Juventus-Stoccarda una brutta notizia per Thiago Motta: Douglas Luiz esce per un problema fisico nel riscaldamento. Al suo posto in campo Khephren Thuram. Ora l’Inter è a rischio

PROBLEMA NEL RISCALDAMENTO – Si è parlato a lungo del cartellino rosso non comminato a Douglas Luiz durante la gara tra Juventus e Lazio, che gli avrebbe fatto saltare l’Inter. Una gara che il brasiliano potrebbe, però, comunque dover saltare. Nel riscaldamento, infatti, il centrocampista ha accusato un problema fisico che lo costringerà al forfait in Juventus-Stoccarda di questa sera, gara valevole per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Restano da valutare le sue condizioni, ma Thiago Motta potrebbe dover farne a meno per il big match in programma domenica sera a San Siro.