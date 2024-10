Douglas Luiz, ingiustizia è fatta: la decisione per Inter-Juventus

L’ottava giornata di Serie A ha lasciato il campo, ancora una volta, a discussioni accese riguardo l’operato degli arbitri e del Giudice Sportivo. Tra le tante decisioni prese, sorprende in particolare l’assenza di un intervento disciplinare sul pugno sferrato da Douglas Luiz a Patric durante il match tra Juventus e Lazio. Per questo motivo, il centrocampista brasiliano in Inter-Juventus ci sarà.

NO PROVA TV – L’episodio riguarda Juventus-Lazio. Douglas Luiz, visibilmente irritato, ha sferrato un pugno a Patric da dietro. Nonostante il gesto sia stato chiaramente visibile attraverso le telecamere, l’arbitro non ha preso alcuna decisione in campo, e ciò che sorprende ancor di più è che il VAR, presente proprio per monitorare simili situazioni, non sia intervenuto. La norma sulla prova TV prevede che il Giudice Sportivo possa sanzionare post-partita un comportamento violento, se non rilevato durante il match. Tuttavia, in questo caso, si è deciso di non procedere.

A DISPOSIZIONE – Nonostante le immagini televisive mostrino chiaramente un colpo inferto alle spalle del difensore biancoceleste, né l’arbitro in campo né il VAR sono intervenuti, e sorprendentemente, anche il Giudice Sportivo ha scelto di non sanzionare il centrocampista della Lazio attraverso la prova TV. Questo significa che Luiz sarà regolarmente a disposizione di Thiago Motta per la delicata sfida contro l’Inter in programma domenica alle 18. Ci si chiede allora quali siano i criteri di applicazione della prova TV. Di fronte a un’azione così evidente, ci si sarebbe aspettati un intervento deciso da parte delle autorità competenti. Il pugno di Douglas Luiz avrebbe meritato un cartellino rosso diretto.

Douglas Luiz, colpo da dietro e doppio fallo non sanzionati: il Giudice Sportivo fa discutere

DOPPIO FALLO – L’azione contestata non si è limitata al pugno su Patric. Nei minuti finali della gara, Douglas Luiz ha commesso un altro intervento scorretto, questa volta ai danni di Nicolò Rovella. Anche in questo caso, un brutto fallo non è stato sanzionato con un secondo cartellino giallo, che avrebbe portato all’espulsione del giocatore. Il mancato intervento del Giudice Sportivo in entrambi i casi solleva molte perplessità. Se il VAR può aver sbagliato nel non richiamare l’arbitro per l’episodio del pugno, l’autorità disciplinare avrebbe avuto il dovere di intervenire tramite la prova TV