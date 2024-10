Douglas Luiz, infortunio a -4 da Inter-Juventus? Ecco l’esito degli esami

Finita l’attesa: si scopre l’entità dell’infortunio di Douglas Luiz accusato ieri prima della sfida di Champions League. Di seguito l’esito degli esami che permettono di desumere se riuscirà ad esserci in Inter-Juventus.

ATTESA FINITA – Giornata di apprensione in casa bianconera, dopo quanto accaduto in campo ieri sera nella sfida di Champions League contro lo Stoccarda. La sconfitta non è stata l’unica nota dolente per Thiago Motta, che nel riscaldamento prima dell’inizio della sfida ha perso Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, infatti, ha avvertito dolore alla coscia sinistra e non è stato più adoperato dal mister juventino. Quest’ultimo, infatti, non ha voluto rischiare di compromettere maggiormente le condizioni del calciatore, soprattutto in vista di Inter-Juventus di domenica prossima. Douglas Luiz questa mattina si è subito recato al J Medical per sottoporsi agli accertamenti medici, nella speranza di scongiurare un infortunio. Da pochi minuti sono arrivati gli esiti degli esami.

Douglas Luiz, ecco l’esito degli esami per il presunto infortunio

NOVITÀ – Immediatamente segnalata questa mattina la presenza di Douglas Luiz al centro medico bianconero, dove ha affrontato una serie di visite. Giungono adesso importanti dettagli sulle condizioni del calciatore, che Thiago Motta spera di non aggiungere alla lista dell’infermeria. Stando al comunicato ufficiale pubblicato dal sito bianconero, non risultano lesioni per il centrocampista, che tira un sospiro di sollievo pensando a Inter-Juventus del prossimo weekend. Non è ancora certa, però, la presenza di Douglas Luiz nell’atteso derby d’Italia, poiché le sue condizioni verranno tenute sotto controllo giorno dopo giorno.

COMUNICATO UFFICIALE – Di seguito la nota integrale del club inerente agli esami medici per il presunto infortunio del giocatore: «Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Douglas Luiz questa mattina presso il J|medical, a seguito del fastidio muscolare alla coscia sinistra riferito ieri, hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente».