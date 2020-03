Douglas Costa e Khedira pronti. Juventus-Inter, out dal 1′: le ultime – Sky

Douglas Costa e Khedira sono tornati in gruppo. In vista del big match Juventus-Inter, Sarri dovrà gestire il loro utilizzo. L’allenatore, secondo quanto riporta l’inviato per SkySport24, Alessandro Acton, sembra aver deciso come impiegarli. Di seguito le ultime novità in casa bianconera

JUVENTUS-INTER, DUE RIENTRI – La Juventus recupera pezzi in vista della super sfida contro l’Inter. Maurizio Sarri, infatti, avrà a disposizione Douglas Costa e Sami Khedira contro i nerazzurri. Secondo le ultime novità, però, i due calciatori non saranno impiegati dal primo minuto. In attesa della miglior forma, rappresenteranno delle risorse importanti a partita in corso. Giorgio Chiellini, invece, da valutare per un posto da titolare (ecco le novità di giornata).