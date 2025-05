Doué prima di Psg-Inter: «Loro grande squadra, ma lì per batterli»

Doué ha parlato a due giorni da Psg-Inter. Il talento francese lancia la sfida ai nerazzurri per Monaco di Baviera. Queste le sue parole.

PRIMA GRANDE STAGIONE – Le parole di Desire Doué a TNT Sports sull’annata del Psg: «È magnifico, anche se sappiamo che c’è ancora una finale da giocare e un Mondiale per Club. È stata comunque una stagione molto positiva per la squadra. Abbiamo raggiunto i nostri risultati a poco a poco, ma anche per me personalmente è una stagione molto arricchente. Ho scoperto la Champions League, ho scoperto una stagione con partite ogni tre giorni. Sono molto contento della stagione che abbiamo avuto e che stiamo facendo».

PASSO IMPORTANTE – Ancora Doué sul passaggio a Parigi: «Penso che ci sia anche il fattore fiducia quando arrivi in ​​un nuovo club, è un grande cambiamento, un club come il Paris-Saint-Germain, uno dei migliori club del mondo. Quindi, francamente è un grande passo che ho dovuto fare da giovane giocatore. Ma, sono stato ben accolto dai miei compagni di squadra, dallo staff e ho sempre dovuto mantenere la mia disciplina. Ho sempre lavorato quotidianamente ed ero anche sicuro che con questo lavoro quotidiano avrei raggiunto questi traguardi».

CHAMPIONS LEAGUE – Doué sogna di vincere la coppa: «Sarebbe la più grande vittoria della mia carriera, ovviamente di gran lunga, di gran lunga e forse altre persone non la otterranno mai nella loro vita. Quindi francamente la prendo positivamente. Ci stiamo preparando con la squadra, ma personalmente sono molto emozionato all’idea di giocare questa finale. Andremo lì a lottare per portare a casa la coppa».

INTER – Infine, si è espresso anche sulla Beneamata: «Collettivamente, vedendo le partite che hanno potuto giocare in Champions League, è che si tratta di una grande squadra che conosce anche le grandi partite della Champions League, hanno già giocato una finale, ma eccoci qui, andremo lì per batterli, giocare la nostra partita e rimanere noi stessi».