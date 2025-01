Dorgu-Manchester United, risposta secca di Damiani prima di Lecce-Inter!

Domenica il Lecce sfida l’Inter al Via del Mare. Intanto, però, Damiani deve vedersela col Manchester United, seduto al tavolo per Patrick Dorgu. La risposta del presidente giallorosso è chiara.

L’INCONTRO – Proprio nella settimana che porta a Lecce-Inter si alimenta l’interesse del Manchester United nei riguardi di Patrick Dorgu. Per il gioiellino giallorosso il club inglese si è spinto con un’offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus, volendo anche incontrare la società leccese per discutere della trattativa. Il vertice di mercato si è svolto a Milano nella giornata di oggi, al termine della quale il Presidente giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, ha spiegato le intenzioni legate alla permanenza o alla partenza di Dorgu.

Dorgu, Damiani inamovibile col Manchester United: decisione prima di Lecce-Inter!

LA RISPOSTA – Saverio Sticchi Damiani, intercettato da Sky Sport 24 al termine del vertice con la dirigenza del Manchester United dichiara su Dorgu: «L’incontro è stato molto cordiale, per noi è una soddisfazione sederci al tavolo col Manchester United e parlare di un giocatore che proviene dalla nostra Primavera. Significa che è un percorso di crescita del club notevole e di cui siamo molto contenti. Abbiamo spiegato allo United che la nostra volontà in questo momento è di cercare di mantenere inalterato il nostro organico, trattenendo tutti i big, in particolare Dorgu. Abbiamo cercato di far capire l’appuntamento importante con la storia di quest’anno che il Lecce potrebbe raggiungere, con una terza storica salvezza. Quindi, pur lusingati dall’interesse del Manchester United, abbiamo spiegato che al momento c’è questa priorità del risultato sportivo, per me fondamentale».