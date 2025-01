Dorgu, il Lecce lo perde prima dell’Inter? Piomba il Manchester United!

Patrick Dorgu diventa protagonista del mercato del Lecce. Il difensore rischia di non esserci domenica prossima contro l’Inter: alla porta c’è il Manchester United.

ASSENTE? – Non è mai facile scendere in campo con le trattative di mercato aperte che fanno da sfondo. È quello che sta accadendo in queste settimane di gennaio, con la finestra invernale pronta a regalare colpi di scena. L’Inter non è l’unica squadra di Serie A con alcuni nomi in ballo. Anche il Lecce, prossimo avversario in campionato dei nerazzurri, potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi uomini. Si tratta di Patrick Dorgu, finito nel mirino del Manchester United da alcune settimane. Adesso, però, la trattativa sempre destinata ad entrare nel vivo.

Dorgu grande assente di Lecce-Inter? Spunta la pista Manchester United!

LE ULTIME DI MERCATO – Dorgu potrebbe non prendere parte alla sfida contro l’Inter di domenica 26 gennaio. A lanciare l’indiscrezione di mercato legata al difensore danese del Lecce è Fabrizio Romano, sul proprio profilo Twitter. Il giornalista ribadisce il forte interesse per il ventenne da parte del Manchester United, che ora sarebbe pronto ad avviare un colloquio formale col club giallorosso. Attualmente, però, non è stata ancora posta sul piatto alcuna offerta. Dorgu, in cima alla lista del Manchester United (considerando che il prezzo degli altri profili attenzionati – Milos Kerkez e Nuno Mendes – risulta elevato), è interessato all’operazione. Il club giallorosso intanto fissa il prezzo per il difensore: circa 40 milioni di euro.