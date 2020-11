Donati: “Ritorno ad Appiano? Bell’effetto. Inter-Monza, noi un obiettivo”

Condividi questo articolo

Giulio Donati Monza

Donati ha giocato Inter-Monza, partita amichevole del pomeriggio finita 1-0 (vedi articolo). Il difensore, intervistato dai canali ufficiali del club brianzolo, ha commentato il suo ritorno ad Appiano Gentile, lui che è un prodotto del settore giovanile nerazzurro.

PAROLA ALL’EX – È comunque soddisfatto Giulio Donati dopo Inter-Monza 1-0: «Dispiace per il risultato, ma comunque l’obiettivo della partita era quello di trovare ancora più feeling tra di noi. Eravamo un po’ di giocatori e un po’ di ragazzi che ci hanno aiutato, pernso che comunque qualcosa di buono si sia visto. Adesso il nostro compito è quello di analizzare per vedere dove migliorare e dove abbiamo fatto bene per consolidare i nostri principi di gioco. Il ritorno al centro sportivo dell’Inter? È un bell’effetto. È cambiato qualcosina, hanno migliorato un po’ il centro, però è sempre bello tornare e rivedere vecchi amici. La prima ad Appiano Gentile di Adriano Galliani? Fa piacere se lui è contento, è segno che ha visto una buona partita. Non ho avuto occasione di parlare con lui prima, vediamo poi. Il campionato? Veniamo da due vittorie consecutive, dobbiamo dare continuità a questi risultati importanti. Abbiamo una settimana lunga, torneranno i nazionali e ci saranno tutti i presupposti per fare bene».