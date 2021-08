Domani sfida al Parma. Lukaku in campo come Dalbert con il Lugano?

Romelu Lukaku attende solo il rilancio decisivo del Chelsea per salutare l’Inter e tornare in Inghilterra a vestire la maglia dei blues. L’Inter domani però ha un’amichevole in programma contro il Parma, il belga sarà schierato da Simone Inzaghi? Dalbert Henrique contro il Lugano lo ha fatto, per poi volare a Cagliari.

INCOGNITA LUKAKU – Domani come detto l’Inter affronterà allo stadio Tardini (ore 19, diretta Sky) il Parma nella penultima amichevole del suo precampionato. Un test vero per Inzaghi che avrà finalmente a disposizione la rosa completa con tutti i nazionali rientrati ad Appiano Gentile (vedi articolo). L’incognita è però legata a Lukaku. Il belga è molto vicino a lasciare l’Inter (vedi articolo) e volare al Chelsea con i nerazzurri che attendono il rilancio decisivo del club di Abramovich. Inzaghi però potrebbe schierare Lukaku in campo un po’ come successo con Dalbert in occasione del primo test contro il Lugano nella Lugano Region Cup. Il terzino brasiliano, la mattina del 17 luglio, aveva chiuso il suo trasferimento al Cagliari ma la sera è sceso in campo con i nerazzurri. Inzaghi ha spiegato i motivi della sua presenza confermando come la rosa fosse corta e non ci fossero valide alternative. Dalbert poi, il giorno dopo, è volato in Sardegna salutando l’Inter in prestito. Potrebbe essere così anche per Lukaku? Il Chelsea preme per averlo entro l’11 agosto quando giocherà la Supercoppa europea contro il Villarreal. Vedremo domani se Lukaku sarà della partita. E soprattutto, se sarà la sua ultima partita con l’Inter.