Djené: “Lukaku è più forte di me, ma ho una virtù! Se eliminiamo l’Inter…”

Djené Dakonam – intervenuto ai microfoni di marca.com – parla di Inter-Getafe e del suo difficile compito, vale a dire quello di marcare Lukaku. Il difensore togolese ammette di non essere forte quanto l’attaccante belga, ma conta sull’intelligenza e su una qualità in particolare. Di seguito le sue dichiarazioni

INTELLIGENZA – Djené Dakonam parla di Inter-Getafe e della sfida nella sfida con Romelu Lukaku: «Lukaku è molto forte e si muove bene. Proviene da quella nuova generazione di grandi attaccanti che proteggono bene la palla ed è difficile portargliela via. Devi aspettare e cercare di tenerlo, ma quando puoi cercare di anticipare. Non sono forte come Lukaku ma la forza da sola non basta, l’intelligenza è importante. La mia virtù è anticipare e se no resistere e cercare di non farlo girare. Devi valutare bene. Sarà difficile».

PRESTIGIO – Djené si concentra poi sul prestigio della sfida contro l’Inter, per lui e per tutto il suo Paese: «So che tutto il mio paese in Togo è in attesa di Inter-Getafe e in particolare la mia famiglia. Vivranno la sfida con molta passione. Questo mi dà un vantaggio. E poi questa squadra è una famiglia e siamo entusiasti di affrontare un club storico come l’Inter. Mio padre mi chiama tutti giorni per chiedermi se va tutto bene. Questo dimostra che giocheremo una partita molto importante. E che ci sono ottimi attaccanti come Lukaku e Lautaro Martinez. La sfida più importante che abbia mai giocato? È vero, una delle più importanti, ma ho giocato in un quarto di finale della Coppa d’Africa con il mio Paese. Se eliminiamo l’Inter tutto può succedere. Siamo a quattro partite dal vincere un titolo e la più complicata di tutte è la prima. Lasceremo tutto in campo».

Fonte: marca.com