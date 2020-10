Diretta TV Inter: Serie A e Champions League, canali partite del 2020

Inter diretta TV LIVE streaming

L’Inter domani torna a giocare con il derby col Milan, ma intanto durante questa sosta ha visto completarsi la sua programmazione per quanto riguarda la diretta TV. Con le scelte di Mediaset per la Champions League (vedi articolo) ora si conoscono tutti i canali per le restanti partite del 2020, sia di coppa sia di Serie A. Ecco il dettaglio.

DIRETTA TV PARTITE INTER – SERIE A E CHAMPIONS LEAGUE 2020

Inter-Milan (4ª giornata Serie A) sabato 17 ottobre ore 18 – diretta Sky Sport

Inter-Borussia Monchengladbach (1ª giornata Gruppo B Champions League) mercoledì 21 ottobre ore 21 – diretta Canale 5 e Sky Sport

Genoa-Inter (5ª giornata Serie A) sabato 24 ottobre ore 18 – diretta Sky Sport

Shakhtar Donetsk-Inter (2ª giornata Gruppo B Champions League) martedì 27 ottobre ore 18.55 – diretta Sky Sport

Inter-Parma (6ª giornata Serie A) sabato 31 ottobre ore 18 – diretta Sky Sport

Real Madrid-Inter (3ª giornata Gruppo B Champions League) martedì 3 novembre ore 21 – diretta Canale 5 e Sky Sport

Atalanta-Inter (7ª giornata Serie A) domenica 8 novembre ore 15 – diretta Sky Sport

Inter-Torino (8ª giornata Serie A) domenica 22 novembre ore 15 – diretta TV/streaming DAZN

Inter-Real Madrid (4ª giornata Gruppo B Champions League) mercoledì 25 novembre ore 21 – diretta Sky Sport

Sassuolo-Inter (9ª giornata Serie A) sabato 28 novembre ore 15 – diretta Sky Sport

Borussia Monchengladbach-Inter (5ª giornata Gruppo B Champions League) martedì 1 dicembre ore 21 – diretta Canale 5 e Sky Sport

Inter-Bologna (10ª giornata Serie A) sabato 5 dicembre ore 20.45 – diretta TV/streaming DAZN

Inter-Shakhtar Donetsk (6ª giornata Gruppo B Champions League) mercoledì 9 dicembre ore 21 – diretta Sky Sport

Cagliari-Inter (11ª giornata Serie A) domenica 13 dicembre ore 12.30 – diretta TV/streaming DAZN

Inter-Napoli (12ª giornata Serie A) mercoledì 16 dicembre ore 20.45 – diretta Sky Sport

Inter-Spezia (13ª giornata Serie A) domenica 20 dicembre ore 15 – diretta Sky Sport

Verona-Inter (14ª giornata Serie A) mercoledì 23 dicembre ore 18.30 – diretta Sky Sport

Nota anche la diretta TV delle prime due partite dell’Inter nel 2021: l’impegno casalingo col Crotone (domenica 3 gennaio ore 12.30) e la trasferta sul campo della Sampdoria (mercoledì 6 gennaio ore 15) saranno entrambe su Sky Sport.