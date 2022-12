Dionisi non rischia due titolari in Sassuolo-Inter, attacco rivoluzionato − Sky

Dionisi non rischia precauzionalmente due titolari in attacco per Sassuolo-Inter. Tra poco alle 17, l’ultima amichevole precampionato invernale per entrambe le squadre

CAMBIO ULTIM’ORA − Cambi tra le fila del Sassuolo in vista di Sassuolo-Inter. Alessio Dionisi ha deciso, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, di rinunciare sia a Domenico Berardi che a Lauriente. Entrambi fuori per scopo precauzionale. Sarà dunque un attacco rivoluzionato quello emiliano con il solo ex Andrea Pinamonti tra i titolari presenti