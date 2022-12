Dionisi: «Inter vale l’Empoli. Più facile per noi giocarci contro»

Dopo la sconfitta di oggi contro l’Empoli per 2-1, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in vista anche dell’amichevole del 29 dicembre contro l’Inter. Di seguito le sue parole in esclusiva a canalesassuolo.it

TEST – Alessio Dionisi ha fatto il punto sulle amichevoli che sta disputando il Sassuolo prima della ripresa del campionato. Oggi la sconfitta per 2-1 contro l’Empoli. Il 29 il test contro l’Inter. Proprio della gara contro i nerazzurri ha parlato il tecnico neroverde: «Non si tratta di un”amichevole di lusso. In questo momento per me l’Empoli vale l’Inter. È questo che dobbiamo capire prima di riprendere il campionato. È ovvio che i nerazzurri abbiano più qualità e sia più difficile giocarci contro. Per certi aspetti però per noi è più facile giocare contro l’Inter e accettare di doverci difendere contro di loro. Sarà un test importante e impegnativo».

Fonte: canalesassuolo.it