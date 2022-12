Dionisi: «Atteggiamento da migliorare. Amichevole Empoli vale quanto l’Inter»

Alessio Dionisi dopo l’amichevole tra Empoli e Sassuolo terminata 2-1 (vedi QUI), Alessio Dionisi ha parlato prima della sfida amichevole contro l’Inter.

DOPO LA SCONFITTA – Dionisi ha parlato così dopo l’amichevole persa contro l’Empoli: «Sicuramente le due squadre hanno fatto una partita un po’ sopra un’amichevole. Abbiamo giocato, provato a vincere, creato tanto, preso un palo e una traversa. Amichevole di lusso forse per voi. Per me in questo momento l’Empoli vale l’Inter. Questo dobbiamo capire prima di riprendere il campionato. Poi è ovvio che l’Inter ha più qualità individuale e sarà più difficile giocarci contro. Però per certi aspetti per noi è più facile giocare contro l’Inter, accettare di dover difendere contro l’Inter. Sarà un test importante, impegnativo. Ora staccheranno per due giorni».