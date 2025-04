La Dinamo Zagabria dilaga a Sebenico. 78 minuti per Sucic

La Dinamo Zagabria supera con il punteggio di 4-0 il Sebenic. 78 minuti in campo per Petar Sucic, calciatore croato che approderà all’Inter tra due mesi.

VITTORIA NETTA – La Dinamo Zagabria si presenta a Sebenico con l’obiettivo di avvicinarsi al Rjeka primo in classifica. La squadra di Petar Sucic, che sfiderà proprio la capolista il 27 aprile, parte subito forte. Al 14′, arriva infatti la rete del vantaggio siglata da Sandro Kulenovic. Dopo il primo tempo, conclusosi con il punteggio di 1-0, i padroni di casa entrano in campo con la volontà di aumentare la distanza rispetto agli avversari al fine di scongiurare sorprese indesiderate. L’obiettivo viene soddisfatto, al 48′, grazie all’autorete di Ivan Santini. A consolidare il vantaggio ci pensa ancora Kulenovic, in gol al 70′. Dopo l’uscita di Sucic, al 78′ della sfida, i padroni di casa chiudono definitivamente i conti grazie al gol di Wilfried Kanga all’84’.

SEBENIC-DINAMO ZAGABRIA:

14′ Kulenovic (D), 48′ AU Santini (D), 70′ Kulenovic (D), 84′ Kanga (D).