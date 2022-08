Dimarco verso la riconferma, ecco chi rischia in Inter-Spezia! C’è un ritorno

Dimarco si candida nuovamente ad una maglia dal primo minuto anche per Inter-Spezia. In due invece si giocano una maglia da titolare. Rispetto a Lecce, ci sarà anche un altro cambio

ULTIME − Federico Dimarco è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione dell’Inter. Dopo l’ottima prestazione di Lecce, il jolly del vivaio nerazzurro scenderà nuovamente in campo dal primo minuto. La bagarre è tra Alessandro Bastoni e Robin Gosens. Al momento, c’è in vantaggio il difensore italiano con lo stesso Dimarco che agirà da laterale tutta fascia. A destra, rientrerà dal primo minuto Denzel Dumfries che rileverà Matteo Darmian. Conclude Sport Mediaset con il reparto offensivo. In avanti, Inzaghi non cambia: Lukaku con Lautaro Martinez.