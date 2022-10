Dimarco un motore! Bastoni versione assistman. A Lukaku bastano 5′: le pagelle – CdS

L’Inter vince in tranquillità a San Siro la sfida decisiva per la conquista (in anticipo) degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Edin Dzeko vede rosso quando incontra il Viktoria Plzen. Alessandro Bastoni in versione assistman mentre Federico Dimarco macina metri sulla fascia. Romelu Lukaku entra e segna subito. Le pagelle dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter non sbaglia la sfida decisiva a San Siro e conferma lo straordinario momento della squadra. André Onana mantiene la porta inviolata in una serata praticamente in ciabatte: voto 6. La difesa è letteralmente un muro. Milan Skriniar si limita a una gestione ordinaria mentre Francesco Acerbi si concede anche il lusso di un tiro dalla distanza di poco fuori: voto 6,5 per entrambi. Fa la differenza Alessandro Bastoni, spesso propositivo in avanti, contro il Viktoria Plzen al tal punto di arrivare sul fondo e mettere in mezzo un cross decisivo: voto 7. Hakan Calhanoglu ancora regista, continua a dettare i tempi, anche Nicolò Barella gli dà una mano sotto questo punto di vista: voto 6,5 per entrambi. Proprio Henrikh Mkhitaryan ritrova subito il secondo gol con l’Inter, questa volta con un colpo di testa: voto 7,5. Federico Dimarco è un motore sulla fascia, il portiere purtroppo gli nega il gol ma l’assist è straordinario: voto 7,5. Edin Dzeko impeccabile, l’età anche in questo caso non si sente, anzi, quando vede Viktoria Plzen si scatena: voto 8 (il migliore in campo). A Romelu Lukaku, invece, bastano cinque minuti dopo il suo ingresso per scaraventare in rete la palla del 4-0.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia