Dimarco torna ad allenarsi: Inzaghi recupera una certezza per Juventus-Inter!

Si torna a lavoro per preparare Juventus-Inter. Proprio da Appiano Gentile arrivano ottime notizie su Federico Dimarco: Simone Inzaghi ha recuperato il suo centrocampista.

DI NUOVO A LAVORO – La squadra di Simone Inzaghi può finalmente recuperare un po’ di fiato dopo il doppio impegno di campionato contro la Fiorentina terminato lunedì. Forti dell’accesso diretto agli ottavi di Champions League raggiunto due settimane fa, i nerazzurri non hanno in agenda alcun impegno infrasettimanale. Per questo l’allenatore ha potuto finalmente concedere un giorno di riposo ai suoi ragazzi, che però oggi sono già tornati ad allenarsi. All’orizzonte c’è una sfida troppo importante da dover preparare: Juventus-Inter di domenica sera. Proprio in vista della gara e proprio da Appiano Gentile dove oggi si è svolto l’allenamento, arrivano importanti notizie su Federico Dimarco.

Buone notizie per Inzaghi in vista di Juventus-Inter: Dimarco torna a lavoro

RITROVATO – Tra gli osservati speciali nerazzurri degli ultimi giorni c’era proprio Dimarco, che di recente è stato vittima di un attacco influenzale. Già nella prima gara contro la Fiorentina – quella del recupero, per intenderci – il centrocampista era rimasto fuori dall’undici titolare a causa della febbre. Poi subentrato nel finale di Firenze, l’italiano è stato completamente escluso dalla sfida di ritorno di San Siro di lunedì, sempre per lo stesso motivo. A distanza di due giorni, però, arrivano finalmente buone notizie: Dimarco ha completamente smaltito l’influenza ed è tornato in forze. Il numero 32 nerazzurro, infatti, è rientrato in gruppo, allenandosi quest’oggi insieme al resto della squadra. Inzaghi, dunque, potrà contare su di lui per il derby d’Italia di domenica. Restano, invece, altri due punti interrogativi in vista di Juventus-Inter.