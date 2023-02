Dimarco subentro no in Sampdoria-Inter, ma anche per lui problemi fisici

Gosens e Dimarco ieri si sono divisi la fascia sinistra in Sampdoria-Inter: primo tempo per il tedesco, secondo per il classe ’97. Nessuno dei due ha fatto bene, ma entrambi erano alle prese con problemi fisici.

LE DIFFICOLTÀ – L’Inter si è scoperta improvvisamente “povera” a sinistra contro la Sampdoria. Ieri Robin Gosens ha giocato un primo tempo insufficiente, non riuscendo nemmeno a stoppare la palla in una circostanza dove doveva puntare l’area. Simone Inzaghi l’ha sostituito all’intervallo e a fine partita si è capito che era per un infortunio, comunque non serio (vedi articolo). Al suo posto è entrato Federico Dimarco, capace nella non facile impresa di farlo rimpiangere. Anche lui ha sprecato tantissime occasioni, sia sui cross sia andando direttamente alla conclusione, seppur essendo quantomeno più attivo. La notizia è che pure Dimarco non era al meglio: l’ha rivelato Inzaghi, specificando come si fosse allenato a parte in settimana (vedi articolo). Un problema in più al termine di una serata dove tutto è girato storto. La sensazione è che, mentre Gosens dovrà essere valutato, per Dimarco non ci siano problemi in vista di Inter-Udinese sabato alle 20.45, dove a meno di nuovi fastidi è presumibile che torni titolare in fascia.