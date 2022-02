Dimarco sostituto naturale di Bastoni, ma Inzaghi ha due possibilità – CdS

Bastoni a prescindere dall’infortunio, avrebbe comunque saltato la sfida di sabato contro il Napoli. Per questo motivo Simone Inzaghi già da tempo studia a una possibile soluzione. Il suo sostituto naturale adesso è Dimarco, ma il tecnico – come ribadito dal Corriere dello Sport -, ha due possibilità da potersi giocare.

DUE CARTE – Bastoni squalificato per Napoli-Inter e, come se non bastasse, anche infortunato. In Napoli-Inter chi prenderà, dunque, il suo posto? Verrebbe da dire Federico Dimarco, adesso suo sostituto naturale considerando soprattutto l’arrivo di Robin Gosens sulla fascia sinistra (non ancora recuperato), ma di recente il calciatore prodotto dalla primavera è stato impiegato solo una volta nelle ultime undici uscite dell’Inter. Anche contro la Roma, difatti, con l’uscita di Bastoni, Simone Inzaghi ha preferito inserire Stefan de Vrij al centro della difesa. Contro il Napoli, allora, Inzaghi avrà la possibilità dunque di schierare Dimarco sul centro-sinistra, oppure confermare Danilo D’Ambrosio sul centro-destra, spostando di conseguenza Milan Skriniar a sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport