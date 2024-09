Dimarco, salgono le quotazioni per Inter-Milan: la probabile formazione – Sky

Dopo l’assenza nel debutto nella fase campionato della UEFA Champions League, salgono le quotazioni di Federico Dimarco in vista del derby Inter-Milan in programma domenica sera. Lo riporta Andrea Paventi di Sky Sport, in collegamento da Appiano Gentile.

RECUPERO IN VISTA – Giornata di riposo in casa nerazzurra dopo la grande prestazione contro il Manchester City nella prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League. La testa adesso è tutta rivolta a Inter-Milan, l’attesissimo derby in programma domenica sera, ore 20.45, a San Siro. Domani si torna ad allenarsi, con due giorni prima, poi, di scendere nuovamente in campo. In tutto questo salgono le quotazioni di Federico Dimarco, rimasto a Milano per un leggero affaticamento e in fase di recupero per la partita contro i rossoneri.

Dimarco e non solo: Simone Inzaghi valuta la probabile formazione di Inter-Milan

ALTRE SCELTE – Oltre al recuperato Federico Dimarco, torneranno in campo da titolari anche Henrikh Mkhitaryan a centrocampo, Benjamin Pavard in difesa e, soprattutto, il capitano Lautaro Martinez in attacco. Gli occhi sono puntati in particolar modo sull’argentino, che è ancora a caccia del primo gol e che sta ancora recuperando la miglior formazione dopo la lunghissima stagione che lo ha visto protagonista fino a metà luglio con la Copa América in maglia Argentina, terminata con la vittoria del trofeo.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa la probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Milan di domenica sera: Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro Martinez, Thuram.