Dimarco più titolare di ciò che si pensa: in Udinese-Inter un ruolo scoperto

Dimarco è in ballottaggio per una maglia da titolare in Udinese-Inter. Forse due. Il classe ’97 scuola Inter ha un motivo in più per sperare nella conferma da parte di Inzaghi, che nella trasferta di Udine – per ciò che interessa il lato sinistro del campo – sarà in emergenza tanto quanto a Bologna. Ma in questo caso specifico non si tratta di un ruolo… tradizionale

JOLLY TAPPABUCHI – L’errore in marcatura in occasione dell’1-1 di Bologna non ha facilitato la settimana di Federico Dimarco ad Appiano Gentile. Non per questo non bisogna tenere in considerazione il numero 32 nerazzurro per un maglia da titolare anche a Udine. Le scelte di Simone Inzaghi saranno condizionate dagli indisponibili. Il sicuro assente in difesa è Alessandro Bastoni (vedi articolo), di cui Dimarco è la prima alternativa nel ruolo di terzo sinistro. Eppure, alla vigilia, Danilo D’Ambrosio sembra favorito per iniziare dal 1′ in Udinese-Inter, costringendo Milan Skriniar a scalare da subito sul centro-sinistra. A centrocampo, invece, non ci sarà Hakan Calhanoglu (vedi focus), squalificato. Al suo posto avanza il rientrante Arturo Vidal, che non è ancora al 100%. Sulla sinistra si va verso la conferma di Ivan Perisic, sebbene Robin Gosens abbia recuperato. E Dimarco? Dimarco, tra difesa e centrocampo, una maglia da titolare può ricavarla sempre. Se non altro per via di un ruolo scoperto: il battitore da fermo. Senza Calhanoglu, è Dimarco la prima alternativa di Inzaghi sia da corner sia da punizione. Che giochi terzo in difesa, quinto a centrocampo o addirittura in un altro ruolo a sorpresa (mezzala?), la candidatura del jolly nerazzurro non va scartata a priori. Anzi, proprio per questo motivo va (ri)presa in seria considerazione. In Udinese-Inter può esserci ancora spazio per Dimarco titolare.