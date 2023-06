Dimarco out, occasione per Gosens: titolare in Torino-Inter − Sky

Federico Dimarco sarà assente in Torino-Inter in via precauzionale: Simone Inzaghi non vuole rinunciare a lui nella finale di Champions League (vedi articolo). Al suo posto partirà titolare Robin Gosens, come confermato anche da Sky Sport: è sua la fascia sinistra.

FASCIA SINISTRA − Federico Dimarco, come confermato anche da Sky Sport, non ci sarà al seguito della squadra per Torino-Inter. La priorità è quella di non rischiare: Simone Inzaghi vuole infatti avere a disposizione Dimarco tra una settimana per la finale di Champions League contro il Manchester City. E vuole averlo al meglio della condizione fisica. Robin Gosens partirà così titolare e la responsabilità della fascia sinistra sarà tutta sua.