Dimarco, l’orgoglio dell’Inter fa registrare un record. Gol speciale!

L’Inter demolisce il Milan con un netto 3-0 grazie ai gol di Federico Dimarco, Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Apoteosi nerazzurra e particolare record fatto registrare dall’esterno con la rete segnata.

TERRITORIO – Federico Dimarco ha arato la fascia sinistra per sessanta minuti nella finale di Supercoppa Italiana. L’esterno ha aperto le marcature e ha dato il via allo show dell’Inter contro il Milan. Dimarco è stato il primo milanese a segnare per l’Inter in un derby dal 1968. L’ultimo fu Marco Achilli in un derby di Coppa Italia di quell’anno. L’orgoglio territoriale esce fuori da parte del “capo ultrà” della squadra nerazzurra. Il giocatore ex Verona e Parma è l’unico difensore ad aver contribuito a sette reti dell’Inter in stagione, quattro gol e tre assist.