Dimarco, no problemi in vista di Inter-Udinese: indizio dall’allenamento

Dopo aver terminato Sampdoria-Inter con qualche problema fisico (vedi articolo), Federico Dimarco sembra aver regolarmente già recuperato in vista di Inter-Udinese di sabato. Tanto che oggi si è regolarmente allenato in gruppo con i compagni

RECUPERATO – C’era un po’ di apprensione sulle condizioni di Federico Dimarco, non uscito al 100% da Sampdoria-Inter di lunedì. Allarme però rientrato in vista dei prossimi importanti impegni a partire da Inter-Udinese di sabato. L’esterno sinistro nerazzurro, infatti, si è oggi regolarmente allenato con la squadra. Non sembra pertanto essere a rischio la sua titolarità in vista della prossima gara di campionato.