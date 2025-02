Dimarco in dubbio per la Juventus? Le ultime sulle sue condizioni

Dimarco, come detto nel post partita da Inzaghi, non ha preso parte alla sfida di San Siro contro la Fiorentina per un attacco febbrile. L’allenatore nerazzurro spera di poter contare sull’esterno contro la Juventus, considerate anche le condizioni incerte legate ad Alessandro Bastoni.

AGGIORNAMENTO – Federico Dimarco non ha preso parte alla sfida di San Siro contro la Fiorentina a causa di un attacco febbrile, come spiegato da Simone Inzaghi nel post-partita. Ora la speranza di Inzaghi è di recuperarlo in tempo per il big match di domenica sera contro la Juventus. Le condizioni di Dimarco saranno monitorate nei prossimi giorni, con l’obiettivo di riaverlo a disposizione per la delicata sfida dell’Allianz Stadium. L’esterno italiano verrà monitorato nei prossimi giorni per valutare un suo possibile ritorno in campo. La sua presenza contro la Juventus resta in dubbio, ma lo staff medico dell’Inter farà il possibile per rimetterlo in condizione.

Dimarco in dubbio? L’alternative c’è. Ma attenzione a Bastoni

SITUAZIONE A SINISTRA – Non solo Dimarco, però: anche Alessandro Bastoni preoccupa Inzaghi. Il difensore è stato sostituito al 65’ contro la Fiorentina e, una volta in panchina, è apparso dolorante. Si tratta di un affaticamento muscolare che potrebbe richiedere accertamenti nei prossimi giorni. Se da un lato le condizioni di Dimarco e Bastoni preoccupano, dall’altro Simone Inzaghi può contare su un’alternativa di assoluto valore: Carlos Augusto. Il brasiliano, schierato titolare contro la Fiorentina, ha offerto un’ottima prestazione ed è stato premiato come miglior giocatore del match grazie all’assist decisivo per Marko Arnautovic. Con un calendario fitto di impegni, l’Inter spera di recuperare al più presto i suoi titolari, ma nel frattempo Carlos Augusto è pronto a prendersi la scena.