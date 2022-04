Dimarco da sorpresa a possibile conferma: le ultime su Spezia-Inter – SM

Dimarco ha convinto così tanto Inzaghi nell’ultima uscita da poter sperare nella conferma dal 1′ anche in Spezia-Inter. Come riportato da Sport Mediaset, la formazione nerazzurra per il momento prevede il numero 32 titolare

CENTRALE MANCINO – La scelta di Simone Inzaghi di schierare Federico Dimarco titolare contro l’Hellas Verona ha pagato. Eccome. E la mossa a sorpresa può trovare conferma in casa dello Spezia, oggi. L’ultimo ballottaggio da risolvere in vista di Spezia-Inter riguarda proprio il ruolo di terzo sinistro in difesa. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, al momento Dimarco è in vantaggio. Ad andare in panchina, nuovamente, dovrebbe essere Alessandro Bastoni, diffidato e a rischio per Inter-Roma. Si attendono conferme sulla scelta di Inzaghi, che per il resto ha le idee piuttosto chiare sull’undici titolare della sua Inter (vedi probabile formazione).