Dimarco convocabile per Inter-Cagliari! Il punto poi su altri 3 – CdS

Dimarco ha messo alle spalle il guaio fisico che lo ha precluso dalla sfida col Bayern Monaco (era in panchina ma quasi solo per pura presenza) e in Inter-Cagliari ci sarà. Il Corriere dello Sport fa il punto pure sugli altri tre infortunati.

CONVOCABILE – Federico Dimarco viaggia forte verso la convocazione per Inter-Cagliari, sfida in programma domani alle ore 18 a San Siro. L’esterno mancino ieri si è allenato parzialmente con il gruppo e da oggi lo farà per intero. Ci sono notevoli chance di averlo a disposizione per il match di domani sicuramente non dall’inizio, ma nella ripresa potrà mettere minuti sulle gambe. Una sorta di tagliando prima del grande incontro di mercoledì sera, quando il Bayern Monaco arriverà a San Siro per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Oggi l’Inter farà rifinitura ad Appiano Gentile e passerà la notte lì in ritiro. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto anche sugli altri tre infortunati dell’Inter: Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Denzel Dumfries.

Dimarco punta Inter-Cagliari, Taremi forse. E gli altri due infortunati rimangono fuori

GLI ALTRI – Taremi, così come Zielinski e Dumfries, spiega il Corriere dello Sport, ha fatto lavoro personalizzato e potrebbe da oggi riaggregarsi al gruppo. Da capire se sarà convocato per Inter-Cagliari o se rientrerà direttamente per la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Per gli altri due ci vorrà ancora un po’. Il rientro è previsto per fine mese.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.