Dimarco conquista Inzaghi, il futuro è suo! Titolare contro la Sampdoria? – CdS

Dimarco è il futuro dell’Inter fatto in casa, il sicuro sostituto di Ivan Perisic quando il croato saluterà i nerazzurri, ma quest’anno ha già conquistato Inzaghi e giocherà, a partire dalla sfida contro la Sampdoria.

IN CASA – Dimarco ha finalmente ritrovato posto a casa sua, all’Inter, lì dove è cresciuto, ma poi è andato a completare la sua maturazione altrove. Nel suo caso a Verona, sotto la guida di Ivan Juric che ha completato la sua maturazione. Inizialmente c’erano dei dubbi sotto il punto di vista difensivo, ma anche lì il tecnico è riuscito a dare la sua impronta adattandolo addirittura a terzo centrale. Dimarco la scorsa stagione al Verona si è poi rivelato uno degli esterni di maggior rendimento del campionato. Tornato all’Inter, dopo poco tempo ha conquistato l’interesse di Simone Inzaghi che lo ha schierato in tutte le amichevoli del pre-campionato. Secondo le gerarchie parte dietro Ivan Perisic, ma è entrato in campo contro Genoa e Verona e questo è sicuramente un segnale da parte del tecnico piacentino. Inoltre, da notare come in entrambe le occasioni, dopo il suo ingresso l’Inter sia riuscita a realizzare ben due gol. Perisic ha 32 anni e un contratto in scadenza, l’Inter dal canto suo in quella fascia è già ben coperta in vista delle prossime stagioni, e inoltre è un’alternativa come possibile sostituto di Bastoni in difesa, magari a partita in corso. Contro la Sampdoria, inoltre, potrebbe giocarsi le sua chance da titolare.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua